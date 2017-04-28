أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الحدث

بالفيديو ..مترشحون يغازلون الناخبين برسائل أس أم أس عبر الهاتف

نشر يوم 2017/04/28 12391 0 النهار أون لاين بالفيديو ..مترشحون يغازلون الناخبين برسائل أس أم أس عبر الهاتف
ابتكر مترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة طريقة جديدة لإقناع الناخبيين من أجل التصويت عليهم، وذلك بإرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة، تتضمن إسم المترشح ورقم قائمته الانتخابية وكذا الدعوة من أجل التصويت لصالحه.

واستقبل العديد من المواطنيين عبر هواتفهم النقالة الرسائل النصية التي بعثها المترشحون والتي تحمل دعوة لانتخاب ذلك المترشح.

ومن جهته قال المترشح للانتخابات التشريعية محمد حديدي من ولاية البليدة، من خلال مكالمة هاتفية على قناة النهار، أنه يجب مواكبة آخر تطورات التكنولوجيا وإيصال الفكرة للمواطن وتحسيسه من أجل التصويت عليه.

ومن خلال إجابته على سؤال صحفية حول تكلفة العملية ومدى سهولتها بالمقارنة مع الملصقات، قال عندما وجدت مشكل في الملصقات لجأت إلى طريقة إرسال رسائل نصية للناخبيين.

 

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا