بالفيديو ..مترشحون يغازلون الناخبين برسائل أس أم أس عبر الهاتف

واستقبل العديد من المواطنيين عبر هواتفهم النقالة الرسائل النصية التي بعثها المترشحون والتي تحمل دعوة لانتخاب ذلك المترشح.

ومن جهته قال المترشح للانتخابات التشريعية محمد حديدي من ولاية البليدة، من خلال مكالمة هاتفية على قناة النهار، أنه يجب مواكبة آخر تطورات التكنولوجيا وإيصال الفكرة للمواطن وتحسيسه من أجل التصويت عليه.

ومن خلال إجابته على سؤال صحفية حول تكلفة العملية ومدى سهولتها بالمقارنة مع الملصقات، قال عندما وجدت مشكل في الملصقات لجأت إلى طريقة إرسال رسائل نصية للناخبيين.