مارين لوبان ترد على زيدان.. أنت تريد التهرب من دفع الضرائب

ردت مارين لوبان، زعيمة الحزب اليميني المتطرف الجبهة الوطنية والمترشحة المتأهلة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا، على تصريحات أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، ومدرب ريال مدريد، والتي دعا فيها الفرنسيين الى تفادي التصويت على لوبان.

وقالت المترشحة اليمينية المتطرفة، إن ما زيدان هو مجرد رأي وفقط، متعجبة في نفس الوقت كيف لأنه هذا الأخير أن يعطي نصائح للفرنسيين في السياسة.

وقالت لوبان في تصريح لقناة بي أف أم تيفي الفرنسية، إنه كان يمكن تفهم رأي زيدان لو أنه تحدث في كرة القدم، وأعطى نصائح حولها، لكنه لا يمكنه أن يقدم نصائح في السياسة.

وراحت مارين لوبان الى أبعد من ذلك في ردها على زيدان، عندما راحت تتهمه بالتشجيع على انتخاب منافسها ماكرون لأن هذا الأخير يشجع في برنامجه على إعفاء أصحاب الثورات الكبيرة والمليارديرات من الضرائب، وزيدان أحدهم.