ولد عباس يرد على رسالة سعداني.. عاونّا بسكاتك

واستهل ولد عباس خطابه في تجمع نشطه اليوم الجمعة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، بالحديث بلغة الإشارة عن سعداني، حيث استعمل حكمة فرنسية تقول إن الانتصار له الكثير من الأولياء لكن الهزيمة يتيمة وليس هناك من يتبناها.

وراح ولد عباش يشرح معنى كلامه، لإيصال رسالته كاملة للمعني بها، فقال إن من لم يبحث عن دعم الأفلان منذ 4 أشهر، ليس له الآن أن يسعى لذلك وعليه بالصمت، بعدما لاحت في الآفاق مؤشرات الفوز بالانتخابات، حسبه، قبل أن يضيف مستخدما عبارات بالعامية، عاونّا بسكاتك، وهو ما فهم منه على أنه كلام موجه لمن حاول الظهور بمظهر الساعي لمساعدة الحزب على الفوز بالانتخابات.

ورغم أن ولد عباس لم يشر بالاسم ولا بالصفة لسعداني، لكن بدا واضحا أن هذا الأخير كان المقصود الوحيد بكلام ولد عباس، لكون الأمين العام السابق للحزب استعمل في رسالته لغة انتقاد لخيارات ولد عباس في اختيار قوائم المرشحين.