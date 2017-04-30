القضاء على إرهابي جزائري أمير كتيبة عقبة بن نافع في تونس

كشفت وسائل اعلام تونسية، اليوم الأحد، أن الارهابي الذي فجر نفسه مساء اليوم بمنطقة سيدي بوزيد التونسية، بعد إصابته ومحاصرته، من جنسية جزائرية.

وأضافت المصادر، أن العملية التي شنتها قوات الوحدات الخاصة للحرس الوطني التونسي وتم فيها القضاء على إرهابي والقبض على آخرين فيما فجر إرهابي آخر نفسه، تمت من خلال عملية استباقية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن المتحدث باسم قوات الحرس الوطني خليفة الشيباني، قوله إن العملية تمت إثر رصد مكالمات هاتفية بين مجموعة إرهابية متحصنة في جبال الشعانبي ومجموعة أشخاص يقيمون في منزل بمدينة سيدي بوزيد، مضيفا أنه بعد محاصرة ذلك المنزل وقع الاشتباك الذي انتهى بالقضاء على إرهابيين أحدهما فجر نفسه إثر إصابته.

وأورد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي المزيد من التفاصيل في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام، حيث أفاد بأن أحد المقضي عليهم هو قيادي في كتيبة عقبة بن نافع المنتمية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب، فيما كان الإرهابي الآخر الذي فجر نفسه بحزام ناسف هو أمير الكتيبة.

ورغم أن المسؤول التونسي لم يكشف هوية الإرهابي الثاني ولا جنسيته والاكتفاء بالقول أنه اجنبي الجنسية، إلا أن مجرد قوله أنه أمير كتيبة عقبة بن نافع، قاد المتتبعين للوضع الأمني في تونس الى معرفة بقية التفاصيل، حيث يعرف أن إرهابيا جزائريا يدعى أبو سفيان السوفي هو من تولي امارة الكتيبة بعد القضاء على أميرها السابق لقمان أبو صخر من طرف الأمن والجيش التونسيين منذ فترة.وقد نشرت وسائل إعلام تونسية صورا للإرهابيين المقضي عليهما، حيثتطابقت ملامح وجه أحدهما، ويتعلق الامر بالإرهابي الذي فجر نفسه ولون بشرته مع أوصاف الإرهابي أبو سفيان السوفي.



