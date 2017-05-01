تعيين الجزائري مصطفى العرفاوي في مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

عين الجزائري مصطفى العرفاوي الرئيس السابق للاتحادية الدولية للسباحة عضوا في التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي تكرم سنويا أفضل الرياضيين والمبدعين العرب في القطاع الرياضي. واسندت للرئيس السابق للجنة الأولمبية الجزائرية رئاسة لجنة التحكيم.

وفضلا عن العرفاوي تضم التشكيلة الجديدة لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي يراسها مطر الطاير كل من المصري حسن مصطفى رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد وخليفة راشد الشعالي من الإمارات العربية المتحدة، أحمد مساعد العصيمي من السعودية، منى درويش بوسمرة من الإمارات العربية المتحدة، وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وأوضح مطر الطاير خلال الاجتماع الأول للدورة الثالثة لمجلس أمناء الجائزة ان التشكيلة الجديدة للمجلس تضم مجموعة متجانسة من القياديين الرياضيين من أصحاب الخبرة الطويلة الذين قادوا مؤسسات واتحادات رياضية محلية وإقليمية ودولية وشباب مشهود لهم بالتميز والكفاءة.

وأكد الطاير أن الجائزة حققت خلال النسخ الثمان الماضية الكثير على مستوى تكريم المبدعين وترسيخ نهج الإبداع كثقافة وأسلوب عمل في القطاع الرياضي وكذلك في عقد الندوات والمؤتمرات والملتقيات وعقد الشركات مع الاتحادات الرياضية الدولية الكبرى للارتقاء بالعمل الرياضي محليا وعربيا ودوليا وهو الأمر الذي شكل قاعدة صلبة للاستناد عليها وإيجاد حلول ومبادرات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والمقبلة وتنسجم مع طبيعة احتياجاتها وتحدياتها.

تم في الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية للجائزة وتشكيل لجانها الدائمة وهي: اللجنة الفنية لجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق.

كما تم اعتماد الخطة الإستراتيجية للجائزة للفترة 2017- 2021 ومحاور التنافس لكل دورة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى خطط عمل اللجان والتعاون والشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

وتم اعتماد تمكين المرأة رياضيا محورا لندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي المقررة خلال العام الجاري حيث أكد الطاير أن دعم رياضة المرأة ودعم جهود تمكين المرأة في المجال الرياضي يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدا على النهج الوطني للدولة واعترفا بدور المرأة في التنمية وتطوير المجتمع وتتواجد المرأة بقوة في مجلس أمناء الجائزة واللجان العاملة فيها.

يذكر ان جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي اختارت العداء الجزائري توفيق مخلوفي احسن رياضي عربي سنة 2012 بعد تتويجه بميدالية ذهبية في سباق 1500 م بأولمبياد لندن، كما اختير الحكم جمال حيمودي أحسن حكم في سنة 2014 بعد مونديال البرازيل.