أزيد من 23 مليون ناخب مدعوون اليوم لإنتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الجديد

وقد تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت، موزعين على كافة ولايات الوطن، والمناطق الجغرافية الـ 4 بالخارج بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الإنتخابي المنتظر أن يشارك فيه 23.251.503 ناخب تمثل النساء 45.82 بالمائة منهم.

كما تم تجنيد أعوان الأمن، حتى يسير الإستحقاق في هدوء و طمأنينة، ومن جهتها أعلن الدرك الوطني، عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الإقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني.

وستنطلق عمليات التصويت على الساعة 08.00 صباحا على أن تنتهي في الساعة الـ 7مساءا من نفس اليوم وفقا للقانون العضوي لـ 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. و يمكن للوالي أن يمدد أو يقدم موعد إفتتاح، وإغلاق مكاتب التصويت بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لتسهيل ممارسة حق التصويت للناخبين. وإنطلق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية، بالخارج و المقدر عددها ب 955.426 ناخب يوم 29 أفريل في المناطق الـ 04 بالعالم مثلما ينص عليه القانون.

ويبلغ عدد المترشحين لهذه التشريعيات 11 ألف و 300 مترشحا موزعين على 938 قائمة منها 716 قائمة تابعة لـ 63 حزبا سياسيا، والباقي تمثل التحالفات السياسية و المترشحين الأحرار.

و يعد جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، الحزبين الوحيدين اللذين قدما قوائم في جميع المقاطعات الإنتخابية المقدرعددها بـ 52 متبوعين بتحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير،51 قائمة، وحزب تجمع أمل الجزائر، 49 قائمة، و تحالف "نهضة-عدالة-بناء".