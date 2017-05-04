شركة فرنسية بالجزائر تمنع العمال بطريقة غير مباشرة من المشاركة في الانتخابات

وحسب وثيقة داخلية للشركة الفرنسية العاملة بالجزائر، تحصلت عليها النهار أونلاين، فإن المدير العام لألستوم الجزائر أصدر رفقة مدير الموارد البشرية تعليمات مكتوبة، توصي بمنع تغيب أي موظف أو عامل يوم الخميس، ومنحت لكل راغب في تأدية واجبه الانتخابي فترة ما بين ساعة إلى ساعتين فقط للقيام بالانتخاب.

وأوضحت المصادر التي سربت للنهار أونلاين تلك الوثيقة الداخلية، أن معظم عمال الشركة بورشاتها وكامل محطاتها يقيمون خارج مناطق عملهم، وأحيانا في ولايات غير ولايات مقر العمل، وهو ما يحرمهم من أداء الواجب الانتخابي، بسبب ضيق الوقت وعدم كفاية مدة ساعة الى ساعتين للتنقل الى مراكز الاقتراع والتصويت.