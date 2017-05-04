أوراق تصويت مقلدة باسم قائمة الأفلان تعصف برأس رئيس دائرة في البيض

وحسب تلك الصور، فإن بعض مراقبي الأحزاب والمترشحين الأحرار في بلديات دائرة بوقطب، تمكنوا من العثور على كميات هامة من اوراق التصويت الخاصة بقائمة الأفلان، قبل أن يتبين بعد فحصها أنها أوراق مقلدة وليست أصلية ورسمية.

وتظهر الصور التي تحوزها النهار أونلاين، كيف أن تلك الاوراق المقلدة عليها علامة زائد في الأعلى، بعكس الأوراق الرسمية الموجودة على مستوى مكاتب التصويت.

وقد أدت هذه الفضيحة الى احتجاجات عارمة لأحزاب وممثلي مترشحين هددوا بالانسحاب من العمليات الانتخابية، وهو ما أدى بوالي البيض للتدخل وإنهاء مهام رئيس دائرة بوقطب الذي كثرت الشكاوى بشأنه من على رأس اللجنة الإدارية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة وتكليف الأمين العام للولاية بالمهمة.

وتنص المادة 52 من القانون العضوي للانتخابات على أن أية أوراق تصويت يتم التعبير عنها أثناء عملية الفرز من خلال ظرف مجرد من الورقة أو الورقة دون ظرف، أو عدة أوراق في ظرف واحد، أو أظرفة أو أوراق تحمل أية علامة أو مشوهة أو ممزقة، أو الأوراق أو الاظرفة غير النظامية، تعتبر بمثابة أوراق تصويت ملغاة ولا يتم احتسابها في الفرز.