بالفيديو.. قطع التيار الكهربائي عن مركز اقتراع للشروع في عمليات تزوير واسعة

ضبطت عدسات كاميرات الهاتف الخاصة بمجموعة من الشباب في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي، عناصر مكتب اقتراع متلبسين بعمليات تزوير مفضوحة.

وحسب ما أظهرته لقطات فيديو تم تصويرها مساء الخميس في مركز اقتراع، فقد جرى قطع التيار الكهربائي عن مركز تصويت، للشروع في التلاعب بالأصوات وتزويرها.

وتظهر تلك اللقطات كيف داهمت مجموعة من الشباب مؤطرين داخل أحد مكاتب الاقتراع وسط الظلام الدامس، فيما لم يحرك أحدا منهم ساكنا، رغم اتهامهم علنا بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.

بعد ذلك شرعت مجموعة الشباب في التنقل من مكتب لآخر، ليتكرر نفس المشهد، ويتكرر معه صمت القائمين على تلك المكاتب، حيث بقوا صامتين مشدوهين، ولم يتجرأوا حتى على الدفاع عن أنفسهم.

وبدا من خلال حديث المداهمين من الشباب أن عمليات التزوير قد تمت لصالح حزب الأرندي.