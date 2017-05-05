فيديوهات جديدة لعمليات تزوير في وهران

ما تزال الفيديوهات التي تصور ارتكاب تجاوزات داخل مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني للاقتراع، تصنع الحدث، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتدت آلة التزوير هذه المرة الى ولايات الغرب، وتحديدا بوهران، بحسب ما أظهرته لقطات مصورة.

ويبدو في الفيديو الذي صور داخل مكتب اقتراع بعد انتهاء عملية التصويت وقبل الشروع في عملية الفرز، بعض مراقبي الاحزاب وهم يتحدثون بالتفاصيل عن اكتشاف وجود أظرفة بها أوراق تصويت أكثر من عدد المصوتين المدون في سجل الناخبين.

ويقول أحد المتدخلين أن الفرق بين عدد المصوتين وعدد الأظرفة التي عثر عليها داخل الصندوق يقدر بأكثر من 200 ظرف، ما يعني أن كل ذلك العدد الكبير كان نتاج عملية تزوير، لا يعرف كيف ومتى تمت.