الأفافاس.. النظام الحاكم هو سبب مقاطعة الجزائريين وسكوت وزير الداخلية عن الأرقام يثير الشكوك

أعرب حزب جبهة القوى الاشتراكية بقيادة الأمين الوطني الأول عبد المالك بوشافة، عن قلقه ازاء عزوف المواطنين عن التصويت في تشريعيات أمس الخميس، مؤكدا ان أن الفائز الوحيد خلال هذا الاستحقاق هو العزوف السياسي بكل أشكاله يليه حزب الأوراق الملغاة الذي امتنع وزير الداخلية عن ذكر أرقامها.

وأوضح أقدم حزب معارض في الجزائر في بيان له أن عزوف الشعب الجزائري في ممارسة حقوقه السياسية سببه النظام الحاكم، متهما اياه بافساد كل أشكال ممارسة السياسة، وأضاف بيان الأفافاس أن النظام غير مبال بأحد في استراتيجياته الأحادية والتسلطية العمياء متخفيا تحت غطاء الديمقراطية.

كما حذر الأمين الاول للأفافاس من العواقب الوخيمة، والتي من الممكن أن تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه، جراء السياسة التي ينتهجها النظام الحاكم.

وأكد بيان الأفافاس أن الانتخابات التشريعية التي جرت فعالياتها أمس الخميس، عمقت من ضعف وهشاشة الجزائر أكثرمن ذي قبل، وعززت من مواقع المتسببين في هذه الأزمة المتعددة الأبعاد التي نعيشها.

كما استغرب عبد المالك بوشافة، عدم استصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمحاضر الفرز الخاصة بعملية الاقتراع في العديد من الولايات، بالاضافة الى تكتم وزير الداخلية نور الدين بدوي في ندوته صباح اليوم الجمعة عن الإدلاء بأرقام مفصلة حول عدد الأصوات المعبر عنها، والأصوات الملغاة منها، وعدم الكشف عن عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل حزب بكل ولاية.