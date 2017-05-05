وزارة الداخلية تصحح نسبة المشاركة وتعلن عن 37.09 %

بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني ولدى الجالية بالخارج 37,09 بالمائة، حسبما الأرقام التي اعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء اليوم الجمعة، والتي عرفت انخفاضا بالنسبة للنسبة الأولية التي أعلن عنها وزير الخارجية نور الدين بدوي في ندوة الصحفية صباح اليوم.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني 38,25 بالمائة، في حين بلغت 10,03 بالمائة لدى الجالية الوطنية بالخارج التي تحصي قرابة المليون ناخب.

وشهدت نسبة المشاركة لتشريعيات 2017 اخفاضا بقرابة 6 بالمائة بالنسبة للمشاركة الاجمالية في تشريعيات 2012 والتي بلغت 42,90 بالمائة.