شركة الطباعة ترد على الشروق.. لدينا 29 صك بدون رصيد على عاتق علي فوضيل

وقالت شركة الطباعة الجزائر، عبر بيان لها وقعه مديرها العام عبد القادر مشاط، إن مجموع ديون الشروق لدى المطابع العمومية الأربعة يفوق 57 مليار سنتيم، موزعة كالتالي، أكثر من 20 مليار سنتيم، ديون مستحقة لشركة الطباعة العاصمة، وأكثر من 23 مليار سنتيم ديون مستحقة لدى شركة الطباعة سيمبرال، وأزيد من 9 ملايير سنتيم ديون لدى شركة الطباعة بالغرب بوهران، الى جانب قرابة 4 ملايير ونصف ديون مستحقة لدى شركة الطباعة بقسنطينة.

وأضاف بيان شركة الطباعة الجزائر أن كل هذه الديون مسجلة حتى فترة 30 أفريل الماضي، مضيفا أن هذه الأرقام توضح حجم التسهيلات التي منحتها المطابع الأربعة العمومية لجريدة الشروق، من خلال توفير آلية سلسة لتسديد تلك الديون عبر جدول لم يتم احترامه.

وشدد بيان مشاط على أن إجمالي ديون الشروق لدى المطابع الأربعة يعادل حجم سنة من نشاطها المالي، ما تسبب لها في مشاكل مالية وعدم استقرار وفقدان التوازن المالي لبعض منها، مثل ما هو الحال بالنسبة لمطبعة سيمبرال، التي تواجه حاليا متاعب مالية.

كما تطرق بيان المطابع العمومية الى قضية الشيكات بدون رصيد التي قدمها مجمع الشروق لإدارات تلك المطابع، حيث أوضح البيان أن كل ما تم ترويجه من مزاعم من طرف جريدة الشروق بخصوص الديون والشيكات بدون رصيد لا أساس له من الصحة، موضحا أن الشروق حكم عليها من طرف محكمة حسين داي في 25 نوفمبر 2015 بحكم تم تأكيده من طرف مجلس قضاء الجزائر، في 8 مارس 2016، وهي القضية التي توجد فيها الشروق في نزاع مع شركة مطبعة العاصمة.

وقال نفس البيان إن المطابع الأخرى توجد في وضعية ليست بعيدة عن وضعية سيمبرال أو مطبعة العاصمة، بسبب الديون العالقة على عاتق الشروق وغير المسددة، موضحا أن عدد الشيكات بدون رصيد التي قدمها مجمع الشروق للمطابع قد قدر إجمالا بـ29 شيكا، تم رفضها كلها بسبب عدم كفاية الرصيد.