بالفيديو.. رئيسة حزب تقترح على بوتفليقة تعيين البرلمانيين بدلا من انتخابهم

طالبت رئيسة حزب الحركة الشبيبة الديمقراطية شلبية محجوبي، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتعيين ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني بدلا من انتخابهم.

وبررت شلبية محجوبي دعوتها ورفعها لهذا المطلب الغريب، بالقول أن انتخابات المجلس الشعبي الوطني، باتت تسبب الكثير من المشاكل والصراعات بين الأحزاب وداخلها.

واقترحت محجوبي، خلال نزولها ضيفة على تلفزيون النهار، رفع المطلب الى رئاسة الجمهورية، والدعوة الى تعيين أعضاء المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية عوض انتخابهم، وهذا لتفادي الضغينة والبغضاء والتكالب بين الأحزاب كما حدث في الحملة الأخيرة.