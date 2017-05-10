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محمد العيسى يطالب المسلمات المقيمات بالخارج بخلع الحجاب

نشر يوم 2017/05/10 1 0 حمزة عساس محمد العيسى يطالب المسلمات المقيمات بالخارج بخلع الحجاب
طالب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى المسلمين والمسلمات الإلتزام بقوانين الدول التي يعيشون فيها، مشددا على ضرورة إحترام التشريعات المناهضة للحجاب في بعض الدول الغربية.

وشدد محمد العيسى  في حوار مع صحيفة "فرانكورت تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم، على ضرورة إحترام المسلمين و المسلمات التشريعات المناهضة للحجاب في بعض الدول الغربية قائلا "من يسعى للبقاء فيها عيه إزالة الحجاب، ومن لم يقبل بذلك عليه مغادرة البلاد هكذا يقول الإسلام".

ودعا العيسى السعودي الجنسية المسلمين المقيمين في البلدان العربية للقبول بالقوانين التي تصدرها المحاكم في البلدان التي يقيمون فيها، مضيفا أن هذه البلدان أعطت للمسلمين العمل والجنسية وفتحت حدودها للاجئين المسلمين.

و أضاف ذات المسؤول أنه وبمجرد طلب التأشيرة والدخول إلى البلد أكون قد قبلت بدستوره، وإلا على تجنب السفر إليه، وهو ما يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية ومع المنطق السليم"، مشيرا إلى أن "العمليات الإرهابية ضد البلد المضيف خيانة والقرآن يحرم الخيانة".

 

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