60 مقعدا لشبلات الأمّة في مدرسة وهران ابتداء من الدخول المقبل

ويتعلّق الأمر بحوالي 60 مقعد بيداغوجي ستخصّص للشبلات من مجموع 180 شبل جديد من المنتظر دخولهم خلال الموسم الدراسي القادم وفق ما أبرزه قائد هذه المدرسة للصحافة على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة على مستوى هذه الهيئة التكوينية والتي أشرف على افتتاحها رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية العميد سعيد بوسنة.

ويعد إدماج العنصر النّسوي في مدرسة أشبال الأمة سليلة مدارس أشبال الثورة في إطار تطوير منظومة التكوين وفتح الفرص أمام مختلف الشّرائح تنفيذا لتوجيهات قيادة الجيش الوطني الشعبي وفق ما أشار إليه العقيد أومدور.

وكان ذات المسؤول العسكري قد تطرّق في كلمة ألقاها خلال افتتاح هذه التّظاهرة الإعلامية إلى أهمية التّكوين البيداغوجي لهذه المدرسة لا سيما في تحضير الكفاءات والموارد البشرية الكفيلة برفع تحديّات ورهانات عصرنة الجيش الوطن الشّعبي لا سيما من خلال منظومة تعليم متطوّرة مثمنا الدّعم الذي توليه قيادة الجيش الوطني الشّعبي من جانب توفير مختلف الوسائل والإمكانيات خاصّة منها التكنولوجية لفائدة الطّلبة.

يذكر أنّ، مدرسة أشبال الأمّة بوهران، قد أعيد فتحها من جديد بوهران على غرار باقي مثيلاتها بالوطن طبقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة والقاضي ببعث مدارس أشبال لثورة تحت اسم مدارس أشبال الأمة وذلك سنة 2009.