أنوش مافيا يكشف سر تسميته ويروي قصته مع شهرزاد والضفادع

نزل فنان الراب المثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهاته "عبد الجبار مفتاح" المعروف باسم "أنوش مافيا" ضيفا على بلاطو قناة النهار، أين تحدث على سيرته الفنية، والمشاكل التي تواجه فنان الراب في الجزائر.

وفي توضيحه حول تسميته الغريبة بأنوش مافيا ذكر عبد الجبار مفتاح أن الشطر الأول من التسمية "أنوش" هو اسم اطلقه عليه الأطفال الصغار والفتيات، أما الشطر الثاني "مافيا" فهو من اختار لنفسه هذه التسمية نسبة للفنون القتالية التي يمارسها، بعيدا عن الافكار السلبية كالتدخين والادمان على المخدرات حسبما ذكره الفنان.

وفي قصته مع قطه الميت والذي سماه "مينو"، قال أنوش مافيا أنه يقوم بقراءة الفاتحة على المكان الذي دفنه فيه آملا أن يكون من أهل الجنة فقط ليلتقي بقطه.

وقال "أنوش مافيا" أن "الراب" هو فن قوي في العالم لكونه وسيلة لايصال الحقيقة للجمهور، وفي خصوص فن "الراي" حاليا أضاف المتحدث أنه غير مشرف لما يحمله من عبارات نابية.

ولم يفوت "أنوش مافيا" الفرصة للتباهي بنفسه على بلاطو أول قناة اخبارية في الجزائر قائلا أنه هو الرقم واحد في فن الراب بعد المغني الامريكي "توباك".

وقال أن فنان الهيب هوب في الجزائر يعاني من نقص الدعم من طرف السلطات، داعيا وزارة الثقافة للالتفاتة لهذه الفئة من الفنانين، حيث أوضح أنه يعمل كحارس مطعم بأجر زهيد 8000 دج بعقد تشغيل الشباب ANEM.

وكشف الفنان عبد الجبار مفتاح أن مصطلح "الضفادع" أطلقه خصيصا على الاعداء والمنافقين، وقال في هذا الإطار "لي توسوس يعرف روحو"، أما عن الحركة التي يكررها أثناء غنائه فهي اشارة الى معاقبة الضفادع (أعدائه) وتقطيعهم الى نصفين.

أما في تعليقه حول فيديو المباشر داخل مسجد اثناء صلاة قال أنه قام بذلك قصد التعريف بدين الاسلام كونه متابع من طرف الكثير من الاجانب من مختلف الديانات.

كما ذكر "أنوش مافيا" قصته مع شهرزاد التي كان يحبها، حيث قال أنها اول عشق له،لكنها تركته وتزوجت رجلا أخر لكنها ندمت على ذلك لما أصبح "أنوش مافيا" مشهورا، وأضاف أنه لو تزوج بها لما كان بهذه الشهرة.

وفيما يخص طموحات ضيف قناة النهار قال أن بعد نجاحه سيقوم بزيارة الى أمريكا، كما وعد بتخصيص مداخيله لصالح دار العجزة ومراكز ذوي الاعاقة ووعد الشباب بفتح استوديوهات للمساعدة الفنانين. كما تمنى أن يكون لقاءه القادم مع قناة بي بي سي البريطانية.