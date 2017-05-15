اجتماع للمكتب السياسي للأفلان يكذب ولد عباس حول قضية سليمة عثماني

عقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا للمكتب السياسي للحزب بمقر هذا الأخير.

ونشرت قيادة الحزب صورا للاجتماع الذي حضره جميع أعضاء المكتب، إلى جانب موسى بن حمادي المستشار الخاص للأمين العام المكلف بالإعلام، باستثناء عضوة واحدة، وهي سليمة عثماني.

ومن شأن غياب عثماني أن يحيي قضية إقصائها من هياكل ومؤسسات الحزب، على خلفية اتهامها بالتورط في قضية رشوة، لترتيب قوائم مرشحين باسم الحزب للتشريعيات الماضية، وهي القضية التي فجرها برلماني سابق من ولاية قسنطينة.

وكان ولد عباس قد نفس قبل أسابيع ما تم تداوله من إقصاء لسليمة عثماني أو تجميد عضويها بالمكتب السياسي، مشددا على أنه لم يتخذ أي قرار بشأنها، غير أن غيابها عن اجتماع اليوم من شأنه أن يكذب مزاعمه تلك، ويضع تصريحاته محل شك وتكذيب.