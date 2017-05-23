الخارجيّة الفرنسية.. الجزائر فاعل أساسي في استتباب الأمن في السّاحل ومالي

وأشار المسؤول الفرنسي اليوم الإثنين خلال لقاء صحفي إلكتروني نشر على موقع الوزارة الفرنسيّة إلى أنّ التوقيع على اتفاق السلام عام 2015 تمّ برعاية الجزائر. مؤكّدا أنّ خارطة الطّريق هذه مهمّة ومن شأنها السّماح باستتباب السلام الدائم بمالي.

و اعتبر نادال أنّ التعاون بين الجزائر وفرنسا مهم جدا لتنفيذ الإتفاق خاصّة في إطار لجنة المتابعة الّتي تترأسها الجزائر وتعدّ فرنسا عضوا نشطا فيها.

و أضاف قائلا :على غرار ما أشار إليه كل من رئيس الجمهورية والوزير جون إيف لودريان من قبل خلال زيارتهما إلى غاو يجب علينا تركيز المجهودات المشتركة لبلوغ هدفنا. وعلينا تكثيف التّعاون من أجل مكافحة الارهاب خاصة لدعم جهود مجموعة دول الساحل الخمس كما أن السيد جون إيف لودريان سيعكف في الأسابيع المقبلة على العمل مع دول المجموعة.