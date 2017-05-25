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الأخضر الإبراهيمي يستلم الدكتوراه الفخرية من جامعة "أحمد بن بلة" لوهران

نشر يوم 2017/05/25 292 0 إيمان ض الأخضر الإبراهيمي يستلم الدكتوراه الفخرية من جامعة "أحمد بن بلة" لوهران
تسلّم اليوم الخميس وزير الخارجية السابق الأخضر الإبراهيمي لقب الدكتوراه الفخرية من جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" تكريما لمسيرته في خدمة الدبلوماسية الجزائرية ومساهمته في إحلال السلام في العالم.

وقد نظمت مراسم التكريم بمدرج "تلاحيت" بمجمع "طالب سليم" بجامعة وهران 1  بحضور السلطات الولائية المدنية والعسكرية ورؤساء جامعات وهران والأسرة  الجامعية. وتقلد الأخضر الإبراهيمي العديد من المناصب على غرار وزير الشؤون الخارجية  وممثل الجزائر لدى الجامعة العربية. وقد ساهم في حل العديد من النزاعات التي  هزت عدة مناطق من العالم. 

وساهمت جهوده في توقيع في نوفمبر من سنة 1989 على اتفاق الطّائف لإنهاء 15عاما من الحرب الأهلية في لبنان.  

و في إطار الأمم المتحدة  شارك في العديد من بعثات السلام خاصة منها الى جنوب  إفريقيا وأفغانستان والعراق. وبعد تقاعده أوكل إليه الامين العام لمنظمة الأمم  المتحدة عدة ملفات منها الملف السوري سنة 2014.

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