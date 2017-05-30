نظام المخزن يطرد الصحفي جمال عليلات من التراب المغربي

طرد اليوم الاثنين من التراب المغربي الصحفي بجريدة الوطن جمال عليلات الذي تم توقيفه أمس الاحد من قبل السلطات المغربية أثناء تغطيته للمظاهرات التي تشهدها منطقة الريف شمال المغرب، حسب معلومات تناقلتها وكالات الأنباء.

وأثار توقيف الصحفي جمال عليلات الذي أوفدته الوطن لتغطية الأحداث التي تهز منطقة الريف المغربية "انشغالا كبيرا" لدى مديرية تحريره، وكذا هبة تضامن وسط الأسرة الإعلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير نشر جريدة الوطن عمر بلهوشات، في تصريح لها: "أننا مصدومون وجد منشغلون وقلقون لتواجده بمركز الشرطة"، مذكرا أنه قام بالاتصال بالسلطات الجزائرية من أجل تقديم المساعدة لهذا الصحفي.

ومن جهتها نددت النقابة الوطنية للصحفيين "بشدة" بهذا التوقيف "العنيف والتعسفي الذي لا مبرر له".

وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين بإطلاق سراح الصحفي فورا، "محذرة من أي مساس جسدي أو معنوي بالمبعوث الخاص لجريدة الوطن".

وسجلت النقابة "بأسف السلوك غير الأخوي لبعض وسائل الاعلام المغربية التي تشن حملة دعائية هيستيرية من الزمن الغابر والغريبة عن مهنتنا من أجل تشويه صورة صحفي ذنبة الوحيد هو أنه يحمل الجنسية الجزائرية!".

وتشهد منطقة الريف منذ ستة أشهر حركة احتجاجية شعبية للمطالبة بتنمية المنطقة وتفاقمت المظاهرات التي تتخللها في كل مرة أحداث عنف بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، خلال الأيام الأخيرة، بحيث قامت الشرطة بتوقيف العشرات من الأشخاص.