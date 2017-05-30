الوزير المنتدب معتصم بوضياف من الوزارة إلى مقاهي سيدي يحي

شوهد الوزير المنتدب السابق لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، في أحدى مقاهي سيدي يحي بالجزائر العاصمة، بعدما أن تم انهاء مهمه من منصبه الذي تسلم مقاليده في جوان 2016.

وتحصل موقع النهار أولاين على صور حصرية لمعتصم بوضياف، في احدى مقاهي سيدي يحي بالعاصمة وهو يحتسي القهوة، مع رفاقه، بعد ساعات من انهاء مهامه على رأس الوزارة المستحدثة في إطار التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية في جوان العام الماضي.

ويبدو أن الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية المنتهية مهامه معتصم بوضياف، الذي شوهد يتردد بكثرة على مقاهي سيدي يحي يواجه البطالة.