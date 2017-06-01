قناة النهار تحافظ على الريادة خلال الأيام الأولى من رمضان

وتمكنت قناة "النهار" بفضل برامجها الرمضانية المتنوعة، كالكميرات الخفية "رانا حكمناكVIP2 " التي أوقعت شخصيات سياسية، وكذا "أعرف نجمك"، "ماشي مرتي"، "أخطب ولا أهرب" وغيرها من استقطاب أكبر عدد من المشاهدين الجزائريين.

للإشارة، حصلت قناة "النهار" على هذا الترتيب في الدراسة التي قام بها معهد IMMR، بفضل الإمكانيات والكفاءات التي يحوز عليها مجمع النهار، دون صرف دينار واحد رغم أن المنافسين صرفوا أزيد من 90 مليار سنتيم.

من جهته شكر المدير العام لمجمع "النهار" الأستاذ أنيس رحماني، في تغريدة له على حاسبه الرسمي في توتير، شكر كل الزملاء الذي بذلوا جهودا، لإيصال أحسن البرامج خلال الشهر الفضيل.