مثققون ومعارضون ينظمون وقفة تضامنا مع بوجدرة والسعيد بوتفليقة يصنع المفاجأة

وحضر الوقفة التضامنية التي شرع في الحشد والتحضير لها منذ 3 أيام، فنانون ومثقفون أغلبهم محسوبون من تيار اليسار، الى جانب سياسيين من تيار المعارضة، وكان أغلبهم من حزبي العمال وجيل جديد.

وقد شهدت الوقفة مفاجأة لم يكن يتوقعها أحد، حيث حضر السعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية، الذي تقدم من بوجدرة وتبادل معه أطراف حديث تسرب منه ما مفاده أنه أبلغه تضامنه معه كمواطن.

وسرعان ما تحولت الوقفة الى مهرجان لالتقاط صور السيلفي، حيث تهافت معظم من حضر الوقفة الى التقاط صور مع السعيد بوتفليقة، فيما تحولت الأحاديث الجانبية والنقاشات داخل التجمع والتي كانت تدعو الى ضرورة إصدار بيان اعتذار لشخص بوجدرة، الى مناسبة لاستعراض الماضي النقابي والنضالي للسعيد بوتفليقة خلال فترة التدريس بالجامعة.