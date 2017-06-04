أنيس رحماني يسحب اعتذاره من رشيد بوجدرة

وقدّم الزميل أنيس رحماني، اعتذاره للزملاء، حيث كتب في تغريدة على حسابه الرسمي التويتر، "بعد إلغاء برنامج "رانا احمناك vip 2 " الذي سهر وتعب من أجله الزملاء النهار .. أعلن رسميا أني أسحب الإعتذار من المدعو بوجدرة والإعتذار يكون لزملائي فقط".

كما وجّه أنيس رحماني، كلمة تقدير وشكر لكل من الزّميلين أحمد مدني وهشام شريف، قائلا "كل التقدير احمد مدني وهشام شريف أنا شاكر لكم الإجتهاد ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن..أوقفت البرنامج قطعا للطريق لمن يريد شرا للنهار".

وأضاف المسؤول الأول في مجمع النهار، أن من يريدون غلق النهار باسم حرية التعبير، كشفوا عن حقيقتهم، تابعا "الشعب وحده السيد هو من يقرر وهو وحده من يقاطع".