الإعلامية بالإذاعة الجزائرية غنية ياسف في ذمة الله

وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم موقع النهار أون لاين بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيدة بصفة خاصة وللأسرة الإعلامية بصفة عامة التي فقدت إعلامية طالما قدمت الكثير في مجال الإعلام، ونتمنى من الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".