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الإعلامية بالإذاعة الجزائرية غنية ياسف في ذمة الله

نشر يوم 2017/06/04 5988 0 مريم.ع الإعلامية بالإذاعة الجزائرية غنية ياسف في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله عز وجل في هذه الأيام المباركة الزميلة غنية ياسف تومي العاملة بإذاعة البهجة، يوم أمس السبت.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم موقع النهار أون لاين بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيدة بصفة خاصة وللأسرة الإعلامية بصفة عامة التي فقدت إعلامية طالما قدمت الكثير في مجال الإعلام، ونتمنى من الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". 

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