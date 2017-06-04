ضحايا رانا حكمناك يكتبون رسائل تأييد للنهار

وتلقت إدارة مجمع النهار العديد من رسائل التأييد والمساندة من جانب عدد من الشخصيات، منها من وقع ضحية الكاميرا المخفية رانا حكمناك محل الجدل، بعد استضافة الروائي رشيد بوجدرة فيها.

وكان من بين من راسلوا النهار، الأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، والأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق رابحة تونسي، الى جانب السيناتور بمجلس الأمة محمود قيساري.

وعبر هؤلاء عن دعمهم الكامل واللامشروط لفريق عمل البرنامج وللقناة ككل، مطالبين إدارة مجمع النهار بالعدول عن قرار وقف بث ما تبقى من حلقات البرنامج، على خلفية الضجة والتي أثيرت حول حلقة استضيف فيها الروائي رشيد بوجدرة، مؤكدين في نفس الوقت عن عدم تحرجهم من بث حلقات البرنامج، خصوصا تلك التي تتضمن مشاهد لهم، لكون البرنامج لا يسيء لأي كان والهدف منه فقط هو الفرجة والترفيه.