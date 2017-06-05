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وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع عبد القادر مساهل

نشر يوم 2017/06/05 10913 0 مهدي فيراس وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع عبد القادر مساهل

أجرى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع نظيره عبد القادر مساهل، حسبما جاء في بيان للخارجية القطرية ليلة اليوم الاثنين.

وجاء اتصال ممثل الخارجية القطرية بمساهل تزامنا مع الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، بعدما أن أعلنت كل من السعودية والامارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهو الإجراء الذي التحقت به مصر.

 ولم يكشف بيان الخارجية القطرية عن أسباب اتصال الوزير القطري بمساهل لكن البيان اكتفى بالقول إن الأول قد أجرى أيضا اتصالات مماثلة بنظراءه في المغرب وتونس والسودان وهو ما يعني أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول الأزمة المشتعلة بين قطر وجيرانها في الخليج العربي.

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