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النهار تحتل المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة لليوم التاسع من رمضان

نشر يوم 2017/06/07 5040 0 أمينة داودي النهار تحتل المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة لليوم التاسع من رمضان
لاتزال قناة "النهار" تحتل المراتب الأولى وفي الريادة دائما مقارنة بالقنوات الجزائرية الأخرى، وأظهرت نتائج سبر أراء أجراه معهد متخصص IMMAR فقد تصدرت قناة "النهار" المشهد الإعلامي بالجزائر من حيث المشاهدة بـ16.4 بالمائة في اليوم التاسع من شهر رمضان.

وأجرى معهد IMMAR سبرا للأراء يوم الأحد 4 جوان الموافق لـ9 رمضان، حول نسبة المشاهدة الإعلامية في شهر رمضان المعظم، أين تم إختيار 20 قناة تلفزيونية، منها 15 قناة جزائرية و5 قنوات أجنبية تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة في الجزائر، أين احتلت قناة "النهار" المرتبة الأولى بنسبة مشاهدة بلغت 16.4 بالمائة متفوقة على قناة الشروق التي جاءت في المرتبة الثانية بـ16 بالمائة.

وأظهر نفس سبر الأراء، تراجع ملحوظ لقناة الجزائرية، التي تراجعت إلى المرتبة السابعة بنسبة مشاهدة قدرت بـ4.5 بالمائة، بعدما احتلت المرتبة الثالثة في المرة الفارطة بنسبة 7 بالمائة، لتتذيل ترتيب القنوات الجزائرية قناة نوميديا بـ0.9 بالمائة في المرتبة 11، وقناة المغاربية بـ0.8 بالمائة في المرتبة الأخيرة.

 

 

 

 

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