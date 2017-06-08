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السفر إلى روسيا بدون تأشيرة بداية من الفاتح أوت

نشر يوم 2017/06/08 3182 0 حمزة عساس السفر إلى روسيا بدون تأشيرة بداية من الفاتح أوت
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات دخول مدينة "فلاديفوستوك" في أقصى شرق روسيا، سيكون جاهزا بداية من الفاتح أوت المقبل، وذلك غي إطار تجسيد قرار تمكين رعايا 18 دولة من بينهم الجزائر من دخول إلى الأراضي الروسية بدون تأشيرة.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية تم الإنتهاء من الإجراءات القانونية لتمكين رعايا 18 دولة من بينهم الجزائر من دخول إلى روسيا من دون تأشيرة، وهو القرار الذي أصدرته الحكومة الروسية بداية شهر مارس الفارط.

وسيكون دخول رعايا الدول المعنية بالإعفامن من التأشيرة للسياحة أو الأشخاص الذين يسافرون لأسباب إنسانية فقط، حيث يكون السفر إلى روسيا عبر ميناء فلاديفوستوك، لمدة 30 يوما منها 8 أيام على الأراضي الروسية.

وأشارت ذات المتحدثة أنه على السواح الراغبين في السفر إلى روسيا بدون تأشيرة، ملء استمارة على موقع الإلكتروني الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الفاتح أوت المقبل قبل 4 أيام من موعد السفر المقرر إلى روسيا، مع صورة شمسية ملصقة على الإستمارة بعد طباعتها.

ووفقا للمتحدث بإسم الدبلوماسية الروسية، فإنه يستبعد هذا الإجراء أيضا الرسوم القنصلية.

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