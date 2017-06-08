السفر إلى روسيا بدون تأشيرة بداية من الفاتح أوت

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية تم الإنتهاء من الإجراءات القانونية لتمكين رعايا 18 دولة من بينهم الجزائر من دخول إلى روسيا من دون تأشيرة، وهو القرار الذي أصدرته الحكومة الروسية بداية شهر مارس الفارط.

وسيكون دخول رعايا الدول المعنية بالإعفامن من التأشيرة للسياحة أو الأشخاص الذين يسافرون لأسباب إنسانية فقط، حيث يكون السفر إلى روسيا عبر ميناء فلاديفوستوك، لمدة 30 يوما منها 8 أيام على الأراضي الروسية.

وأشارت ذات المتحدثة أنه على السواح الراغبين في السفر إلى روسيا بدون تأشيرة، ملء استمارة على موقع الإلكتروني الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الفاتح أوت المقبل قبل 4 أيام من موعد السفر المقرر إلى روسيا، مع صورة شمسية ملصقة على الإستمارة بعد طباعتها.

ووفقا للمتحدث بإسم الدبلوماسية الروسية، فإنه يستبعد هذا الإجراء أيضا الرسوم القنصلية.