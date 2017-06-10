تفاصيل جديدة حول الإرهابي إيكان صحافي جريدة الوطن ومنفذ اعتداء باريس

وأوضح المدعي العام في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات الأمنية المختصة، وبعد تفتيش شقة الطالب الجزائري ومحتويات جهاز الكمبيوتر الخاص به، تم العثور على العديد من المواد العذائية وفيديوهات لعمليات إرهابية.

وأضاف نفس المصدر أنه تم العثور على مفتاح "USB" كان ضمن مقتنيات الإرهابي الذي اشتغل في وقت سابق صحافيا بجريدة الوطن، موضحا أن ذلك المفتاح كان يحتوي على كتاب لتنظيم "داعش" اسمه "الذئاب الوحيدة" تم تحميله في شهر جانفي المنصرم.

وأضاف فرانسوا مولاينس، أن فريد إيكان سجل تسجيلا مصورا يبايع فه تنظيم "داعش" الإرهابي قبل أن يحمل تطيق "تلغرام" لإرسال فيديو المبايعة لتنظيم "داعش".

من جهتها، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع فريد بتهمة محاولة القتل العمدي، وأمرت بإيداعه الحبس المؤقت.

وكان فريد إيكان ذو 40 عاما والمنحذر من مدينة أقبو في ولاية بجاية، قد اعتدى على شرطي فرنسي بواسطة "مطرقة" قرب كنيسة نوتر دام بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يتم توقيفه بعدما أصابه زميل الشرطي المعتدى عليه بعيار ناري.