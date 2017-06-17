بالفيديو.. اعترافات زوج جزائري: نغسل لمّاعن ونطيب الشربة وندير كلش

وجابت كاميرا برنامج صريح جدّا شوارع العاصمة لرصد آراء الجزائريين حول هذا الموضوع، حيث أجمع الأغلبية من الرجال الذين استطلعت آراؤهم على أنهم يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية سواء بشكل مباشر من خلال المساعدة على تحضير الوجبات وإعداد مائدة الفطور، أو من خلال شكل غير مباشر عبر الاعتناء بالأطفال خلال فترة انشغال الزوجة بتحضير الفطور.

وقال أحد الأزواج بأنّه ليس من العيب أن يساعد الرجل زوجته في المنزل، متجاوزا في اعترافاته تلك كل الحدود، عندما راح يقول وبشكل جهوري وعلني أنه يعمل على مساعدة زوجته في المطبخ، عبر طهي الأكل وحتى غسل الأواني، وفي جميع الأعمال المنزلية خاصّة عندما تكون مرهقة، مضيفا بأنّ الإنسان الذي لايساعد زوجته "ليس من بني آدم" على حدّ قوله.