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شاب من المسيلة في سجن الحراش بسبب تعليق على الفايسبوك حول الوزيرة فرعون

نشر يوم 2017/06/18 36789 0 ياسين عبد الباقي شاب من المسيلة في سجن الحراش بسبب تعليق على الفايسبوك حول الوزيرة فرعون
تم إيداع شاب من ولاية المسيلة الحبس بسجن الحراش في انتظار محاكمته، بعدما وجد نفسه متابعا ومتهما بتهمتين، بسبب تعليق كتبه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن الشاب "اسماعيل ب. ر" البالغ من العمر 35 سنة، متهم بالمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمساس بالمؤسّسات، بعدما نشر تعليقا على موقع فايسبوك.

وبحسب نفس المعطيات التي تحوزها النهار أونلاين، فإن الشاب وهو بطال عاطل عن العمل، قام بنشر تعليق على فايسبوك، بخصوص وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصالات هدى فرعون، قبل أن تقوم هذه الأخيرة بإيداع شكوى لدى الجهات المختصة.

وقد تم تقديم المتهم الموقوف للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان بالعاصمة الخميس الماضي، ليتقرر إيداعه الحبس بسجن الحراش إلى حين مثوله أمام المحاكمة.

 

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