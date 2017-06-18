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بالفيديو.. اعترافات مثيرة لقريب طفل رضيع زلزل الفايسبوك بصورة من الطابق 12 باب الزوار

نشر يوم 2017/06/18 108774 0 ياسين عبد الباقي بالفيديو.. اعترافات مثيرة لقريب طفل رضيع زلزل الفايسبوك بصورة من الطابق 12 باب الزوار
بث تلفزيون النهار اعترافات مصورة للشاب صاحب الصورة المثيرة للجدل والتي ظهر فيها طفل رضيع يتدلى من شرفة منزل على الطابق الثاني عشر في باب الزوار شرقي العاصمة.

وقال الشاب الذي تم توقيفه مساء اليوم الأحد من طرف شرطة العاصمة، إنه قام فعلا بالتقاط تلك الصور، غير أنه جرى التلاعب بها، مشددا على أن الطفل كان داخل الشرفة لحظة تصويره، لكن من نشر صوره فيما بعد تعمد قطع الجانب السفلي للصور حتى يبدو الطفل وكأنه معلق من ملابسه وعلى ارتفاع شاهق  .

 

كمال قال الشاب أنه قريب الطفل الرضيع، مضيفا أنه لا يعقل أن يقدم على تصرف من شأنه الإضرار بقريبه، مضيفا في نفس الوقت أنه سبق له أن نشر عدة صور لأنشطة يقوم بها رفقة رفاقه، منها زيارة دور للعجزة والمسنين، متسائلا في ذات الوقت عن سبب عدم الاهتمام بتلك الصور .

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