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العثور على مصاحف مزوّرة تبدأ بسورة المدثر عوض الفاتحة بالسّعودية

نشر يوم 2017/06/22 37580 0 إيمان.ض العثور على مصاحف مزوّرة تبدأ بسورة المدثر عوض الفاتحة بالسّعودية
فتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسّعودية تحقيقا في محافظة الجبيل، لمعرفة أسباب وجود مصاحف مزورة مشابهة في تصميمها لمصحف المدينة.

ووفقا لصحيفة "سبق"  أنّ أحد المواطنين عثر بمحافظة  الجبيل على 3 نسخ مزورة من المصحف الشريف بمسجد مستشفى الجبيل العام، وقام بتحذير الناس منها بعد صلاة التراويح، إذ بادر أحد موظفي المستشفى بالتحفظ على النسخ الثلاث تمهيدًا لعرضها على المسؤولين في أوقاف الجبيل.

وأكد مدير فرع الوزارة بالجبيل "أحمد الجراح"، أن هناك تعليمات صدرت مسبقاً لأئمة المساجد والمراقبين بسحب أي مصاحف ما عدا مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وأكّد أنه تم توجيه أحد المراقبين للاطلاع على المصاحف المزورة بمسجد المستشفى وضبطها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة بخصوصها.

للإشارة، المصاحف المضبوطة تبدأ بسورة المدثر وليس بسورة الفاتحة كباقي المصاحف المعتمدة.

 

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