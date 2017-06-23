الكاميرا المخفية "استوديو للتكسار" تتفوق على "الواعرة" والشيخ النوي يسحق الجميع

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي تم إطلاقه في منتصف الشهر الفضيل، وبالتحديد منذ 15 يوما، أن نحو 70 ألف شخص شاركوا في عملية التصويت، لاختيار باقة من البرامج الفكاهية والترفيهية وماقلب الكاميرا الخفية وغيرها من البرامج المنوعة والدينية، لتكون بمثابة أفضل البرامج التي تم عرضها.

وأفضت نتائج التصويت بخصوص فئة برامج المقالب والكاميرا المخفية، أن برنامج ستوديو للتكسار الذي بثته النهار تيفي قد تفوق على برنامج المقالب الذي عرضته الشروق تحت عنوان "الواعرة"، حيث تحصل برنامج النهار على ما نسبته 33.70 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، فيما تحصل برنامج الواعرة الذي لقي انتقادات واسعة بعد اكتشاف ترتيب وتركيب المقالب بعلم المشاركين فيها، على نسبة أقل.

وبخصوص البرامج المتنوعة، فإن برنامج "طالع هبط" للزميل عامر دراجي المعروف باسم "الشيخ النوي" الذي يبث على قناة النهار تحصل على حصة الأسد ضمن البرامج السياسية التي كانت تبث سهرة كل يوم من شهر رمضان المبارك، حيث حاز البرنامج على 9620 صوتا أي بنسبة 43.70 بالمئة يليه برنامج "الجزائرية شو" الذي تبثه قناة الجزائرية، حيث تحصل على 6269 أي بنسبة 28.50 بالمائة أما المرتبة الثالثة فقد كانت من نصيب برنامج "قبل السحور" الذي يبث عبر قناة الشروق، حيث حاز على 5771 صوت أي نسبة 26.20 بالمائة في حين احتل برنامج "رمضان نيوز" الذي يبث بنفس القناة على المرتبة الأخيرة بـ 366 صوتا أي بنسبة 1.7 بالمائة.

وبخصوص البرامج الدينية، فقد احتل برنامج "الرحيق المختوم" الذي يبث على قناة النهار ويشرف على تقديمه الشيخ "مكركب" المرتبة الثانية بنسبة مشاهدة بلغت 30.70 بالمائة، في حين كانت المرتبة الأول من نصيب برنامج "مفتاح الجنة" الذي تعرضه الشروق بنسبة مشاهدة بلغت 47.70 بالمائة.