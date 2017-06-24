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اختتام فعاليات مسابقة تاج القرأن الكريم في طبعتها السابعة والإعلان عن أسماء الفائزين

نشر يوم 2017/06/24 2014 0 إيمان.ض اختتام فعاليات مسابقة تاج القرأن الكريم في طبعتها السابعة والإعلان عن أسماء الفائزين
اختتمت ليلة أمس الجمعة بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة السابعة لمسابقة تاج القران الكريم ،التي تنظمها المؤسسة الوطنية للتلفزيون بالإعلان عن أسماء الفائزين في جو طبعه الايمان والمنافسة الشريفة .

وتنافس في الليلة الأخيرة من هذه المسابقة القرآنية ستة طلبة من حفظة كتاب  الله الكريم منهم 3 ذكور و 3 اناث، وعادت المرتبة الأولى في فئة الإناث الى  الطالبة زينب أمين من ولاية سطيف , وكذا الطالب صالح الدين هصام من ولاية  الأغواط عن فئة الذكور. 

وحلّ في المرتبة الثانية كل من الطالبة بشرى فرحات من ولاية سوق أهراس ,  والطالب بن عيسى عبد السلام من عين تموشنت، اما المرتبة الثالثة فعادت لكل من  أمال مجاوري من المدية و الطالب أبو بكر عبد الهادي من ولاية قسنطينة . 

وسلم الجوائز للطلبة الفائزين بهذه الطبعة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد  الله غلام الله والمدير العام لمؤسّسة التلفزيون توفيق خلادي والرئيس المدير  العام لمؤسسة موبيليس الراعي الرسمي لهذه المسابقة أحمد شودار . 

وتتمثل الجوائز في مبلغ مالي بقيمة 250 مليون سنتيم وعمرة لشخصين وجهاز حاسوب  محمول بالنسبة للفائزين بالمرتبة الأولى وبقيمة 150 مليون سنتيم وعمرة لشخصين  وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة ، وكذا مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم  

وعمرة لشخصين وحاسوب محمول لأصحاب المرتبة الثالثة .

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