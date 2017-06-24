قائمة الدول التي أعلنت يوم الأحد أول أيام العيد

اليمن: هيئة دار الإفتاء الشرعية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

مفتي القدس: فلسطين تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

هيئة الرؤية الشرعية في البحرين تعلن أن الأحد أول أيام عيد الفطر

المجمع الفقهي في العراق يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الكويت تعلن ثبوت رؤية هلال شوال وغدا الأحد أول أيام عيد الفطر

وزارة الأوقاف في قطر تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

سلطنة عمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر الإثنين

السعودية تعلن أن أول أيام عيد الفطر غدا الأحد

الامارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

أوكرانيا تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

كوريا الجنوبية وسنغافورة غدا الأحد أول أيام العيد

وزارة الشؤون الدينية الأندونيسية تعلن أن الأحد هو أول أيام العيد

ماليزيا تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

الأردن تعلن غدا الأحد أول أيام العيد

تركيا تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في روسيا

مفتي ومجلس الأئمة الفيدرالي لأستراليا يعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

حكومة الوفاق الوطني بليبيا تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

اليابان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر