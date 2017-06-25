هكذا تمكنت الشرطة من تجنيب العاصمة كارثة ليلة العيد

تمكنت مصالح امن العاصمة ليلة السبت من تامين مباراة مولودية الجزائر ضد وفاق سطيف رغم حالة الشحن والتهييج التي حاولت بعض الاطراف اعتمادها.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة بسبب موقع ملعب بولوغين وصغره بالمقارنة مع ملعب 5 جويلية الذي اعتادت المولودية على الاستضافة فيه الا ان مصالح امن العاصمة تمكنت من انهاء الحدث الذي شهدته العاصمة امس بصفر خسائر على الرغم من مراهنة البعض على احداث الفوضى واستثمار حالة الضغط.

ورغم الحضور القوي لانصار مولودية الجزائر في ملعب بولوغين، الذي اكتظ عن آخره قبل ثماني ساعات عن انطلاق المباراة الا ان عناصر الامن احكموا سيطرتهم على التنظيم في الملعب، رغم اتهامات رئيس العميد عمر غريب المسؤولين عن التنظيم بالتسبب في خسارة المولودية المباراة أمام وفاق سطيف.

ويرجع مراقبون تلك الاتهامات الى مراهنة غريب على احداث ضغط على الضيف الخصم بحكم صغر الملعب وصعوبة تامينه غير ان رياح المباراة جرت بما لا تشتهيه نفسه.