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المراركة شمّعوا منزلي ومنعوني من دخول بلادهم لأنني رفضت حمل العلم المغربي

نشر يوم 2017/06/28 76450 7 زهيدة ثابت المراركة شمّعوا منزلي ومنعوني من دخول بلادهم لأنني رفضت حمل العلم المغربي

ما حدث لي كان بعد تصريحاتي على تلفزيون النهار

اشتكى «الشاب رشدي» في تصريحه اليوم، للنهار، من النظام المغربي الذي شمّع "فيلته" ومنعه من دخول الأراضي المغربية، رغم حيازته أوراق إقامة شرعية، وهذا على خلفية تصريحاته الأخيرة لتلفزيون «النهار»، ورفضه حمل العلم المغربي في مهرجان «موازين».

وأضاف «الشاب رشدي»:«استدعيت للمشاركة في مهرجان موازين الدولي والشروط كانت واضحة جدا ويجب الخضوع لها، إلا أنه بعد رفضي، منعت من الدخول إلى المغرب، وحتى الفيلا التي أملكها واشتريتها بأموالي شمّعت، ووكّلت المحامي للنظر في القضية لاسترجاع حقي». وعن السبب الحقيقي الذي يجعل المغربيين يتصرفون مع الفنانين الجزائريين بهذه الطريقة، قال صاحب «يا ميمونة»:«بكل صراحة، الفنانون الجزائريون مثل خالد والطالياني هما اللذان أهانا  نفسيهما وركعا للملك، لا بل حملا العلم المغربي على حساب العلم الجزائري»، مضيفا:«المراركة يعطونك العلم المغربي ثم يضحكون عليك، وبكل صراحة، قلت لهم:لست في حاجة إلى مهرجاناتكم على حساب بلدي، أحترم المغرب كدولة، لكن لن أحمل علمهم».

وعن جديده خاصة ونحن في بداية موسم الأعراس والمهرجانات والحفلات، قال رشدي إنه انتهى من تسجيل «ألبومه» الجديد الذي يحمل مجموعة من الأغاني الجديدة من الطابع السطايفي، وأغنية «الألبوم» تحمل عنوان «ما نبدلش بلادي بكنوز الدنيا» و«الفاهم يفهم».

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Zaki - France drancy 2017-06-29T22:39:20+00:00
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تستاهل شكون قالك شري فيلا ثم علاه ماتشريش فيلا في بلادك وتربح معزز مكرم في بلادك ونستعرف بيك بحاجة ماهزيتش العلم المغربي ومركعتش للملك تاعهم
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2017-06-29T18:48:25+00:00
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الرجوع للاصل فضيلة بارك الله فيك شكرا البلاد ثم البلاد ثم البلاد
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ابن الجزائر - الجزائر 2017-06-29T17:40:39+00:00
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تستاهل واش اداك للمراركة أنت مثلهم الطيور تقع على أشكالها
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الناقد - الحراش 2017-06-29T09:30:27+00:00
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رويبضة !
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عزالدين - algerie 2017-06-29T08:00:08+00:00
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هل ضاقت عليك ربوع هذه البلاد الطاهرة حتى تملك فيلا هناك
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moh - algerie 2017-06-29T06:54:07+00:00
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انت رجلة كاملة و فحل تحيا الرجولة..الله يبارك فيك و في امثالك.تحيا الجزائر.
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غيور على الجزائر 2017-06-28T21:16:47+00:00
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لماذا لم تشتري فيلا بالجزائر حتى تشتريها بالمغرب هذا جزاء ليخلي بلاده ويسكن في بلاد الغير
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