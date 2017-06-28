المراركة شمّعوا منزلي ومنعوني من دخول بلادهم لأنني رفضت حمل العلم المغربي

ما حدث لي كان بعد تصريحاتي على تلفزيون النهار

اشتكى «الشاب رشدي» في تصريحه اليوم، للنهار، من النظام المغربي الذي شمّع "فيلته" ومنعه من دخول الأراضي المغربية، رغم حيازته أوراق إقامة شرعية، وهذا على خلفية تصريحاته الأخيرة لتلفزيون «النهار»، ورفضه حمل العلم المغربي في مهرجان «موازين».

وأضاف «الشاب رشدي»:«استدعيت للمشاركة في مهرجان موازين الدولي والشروط كانت واضحة جدا ويجب الخضوع لها، إلا أنه بعد رفضي، منعت من الدخول إلى المغرب، وحتى الفيلا التي أملكها واشتريتها بأموالي شمّعت، ووكّلت المحامي للنظر في القضية لاسترجاع حقي». وعن السبب الحقيقي الذي يجعل المغربيين يتصرفون مع الفنانين الجزائريين بهذه الطريقة، قال صاحب «يا ميمونة»:«بكل صراحة، الفنانون الجزائريون مثل خالد والطالياني هما اللذان أهانا نفسيهما وركعا للملك، لا بل حملا العلم المغربي على حساب العلم الجزائري»، مضيفا:«المراركة يعطونك العلم المغربي ثم يضحكون عليك، وبكل صراحة، قلت لهم:لست في حاجة إلى مهرجاناتكم على حساب بلدي، أحترم المغرب كدولة، لكن لن أحمل علمهم».

وعن جديده خاصة ونحن في بداية موسم الأعراس والمهرجانات والحفلات، قال رشدي إنه انتهى من تسجيل «ألبومه» الجديد الذي يحمل مجموعة من الأغاني الجديدة من الطابع السطايفي، وأغنية «الألبوم» تحمل عنوان «ما نبدلش بلادي بكنوز الدنيا» و«الفاهم يفهم».