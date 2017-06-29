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تبون.. تعيين وزير السياحة والولاة في الأيام المقبلة والقائمة جاهزة

نشر يوم 2017/06/29 9937 1 مهدي فيراس تبون.. تعيين وزير السياحة والولاة في الأيام المقبلة والقائمة جاهزة

كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تعيين وزير جديد للسياحة والصناعات التقليدية، والولاة الجدد في الولايات التي بقيت بقيت مناصب الولاة شاغرة إثر التغيير الحكومي الأخير.

وأضاف تبون خلال ندوته الصحفية اليوم الأربعاء، أنه قائمة المسؤولين الجدد حقيبة السياحة، وولايات وهران، عنابة، تلمسان والبليدة جاهزة، في انتظار الاعلان الرسمي في الأيام القادمة.

كما أكد الوزير الأول أنه سيتم تنظيم الانتخابات المحلية أواخر شهر نوفمبر الى بداية ديسمبر من العام الجاري.

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2017-06-29T21:16:46+00:00
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Un homme tente de foncer dans la foule devant la mosquée de Créteil
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