سيارة "جهادية" تفخخ شوارع بريطانيا!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنّ سيدة بادرت بإبلاغ الشرطة على وجود سيارة تحمل لوحة ترقيم "شاذة" لمحتها في مدينة "نيوبورتن"، وبدورها قامت الشرطة بإبلاغ وكالة الترخيص التي قرّرت سحب اللوحة واستبدالها بأخرى تحمل ترقيما مقبولا يتلاءم مع القوانين والأنظمة ويرضي رغبة المواطنين.

من جهتها، ذكرت الوكالة أنه لا تتوفر لديها لوحات بأرقام تحاكي المصطلح العربي "الجهاد"، خاصة اللوحات التي تبدأ بـ"ج" وتنتهي بـ"د"، كما كشفت الوكالة نفسها أنها قامت في أوقات سابقة، بسحب عدّة لوحات مخالفة ومثيرة للشكوك من حيث إيحاءاتها ومعانيها، وهو الأمر الذي تحظره القوانين والأنظمة في بريطانيا.