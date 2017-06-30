بوتفليقة يعزي ماكرون

بعث رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، الجمعة، ببرقية تعزية الى نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، إثر وفاة الوزيرة الفرنسية السابقة ورئيسة أول برلمان أوروبي، "سيمون فاي"، مشيدا بدورها في خدمة مبادئ العدالة والحرية والسلام.

جاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "علمت بغاية من الحزن وفاة سيمون فاي التي تميزت مسيرتها الحافلة في آن واحد بما تكبدته من ظلم النازية وهمجيتها وبالتزامها الشخصي الجدير بالإعجاب من أجل الحرية والمساواة والأخوة التي هي مبادئ وطنها فرنسا الأساسية".

وأضاف رئيس الدولة: "فضلا عن دورها المعروف من أجل ترقية حقوق مواطناتها، فإن سيمون فاي نذرت حياتها إيمانا واحتسابا لخدمة العدالة والرقي والسلام وهي تضطلع بخدمتها في مناصبها الحكومية العليا وفي نطاق أوروبا ضمن برلمانها".

واستطرد الرئيس بوتفليقة: "إن سيمون فاي التي سعدت بمعرفتها والإعجاب بها، تترك لجميع أصدقائها ما سيذكرهم بما كانت تتحلى به من طيبة وسخاء نفس".

فالشعب الجزائري- يضيف رئيس الجمهورية- "لن ينسى تلك المؤازرة التي لقيها من هذه السيدة الجليلة دعما لقضيته العادلة ولا تلك المصاحبة وذلكم التضامن اللذين محضتهما له إبان مأساته الوطنية".

وخلص الرئيس: "في هذا الظرف الأليم، أبى عليّ الواجب إلا أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الفرنسي، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص تعازينا مجددا العزاء لأهل الفقيدة وذويها".