بدّة لعب لأولمبي العناصر واتحاد الحراش!

لدى نزوله ضيفا على برنامج "قهوة وجرنان" لتليفزيون النهار، أكّد "بدّة" أنّه مارس الكرة مع ناديي "أولمبي العناصر" و"اتحاد الحراش"، مؤكدا أنه كان يسجّل الأهداف.

وفي تعليق طريف من مقدم البرنامج الزميل "بلال كبّاش"، قال: "نتمنى أن تسجّل أهدافا في قطاع الصناعة"، واستحسن الوزير هذا التعليق، وتمنى أن يسجّل الأهداف في قطاعه بتظافر الجهود وعبر الثقة التي يمنحها إياه كل مواطن.

ودخل الوزير عالم السياسة في سن الـ 27، حيث كان أصغر نائب في البرلمان إبان فترة (2002-2007)، وهو مناضل في حزب "جبهة التحرير الوطني"، وانتخب سنة 2008 في اللجنة المركزية، كما اختير على رأس قائمة الحزب العتيد في ولاية المدية اعتبارا لكونه خبيرا اقتصاديا وخوضه في الإعلام، حيث أشرف على مجلة "الأبحاث الاقتصادية" التي صدر منها 37 عددا، ناهيك عن تجربته الرياضية في كرة القدم.

يُذكر أنّ "محجوب" تمّ تعيينه في 25 ماي الأخير ضمن حكومة الوزير الأول "عبد المجيد تبون".