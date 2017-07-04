أحمد حفصي: ترقبوا قناة "النهار" بحلة جديدة وشبكة برامجية قوية بداية من سبتمبر المقبل

وأوضح حفصي خلال إستضافته في الساعة الإخبارية بقناة "النهار"، بعد الإجتماع الذي جمع الرئيس المدير العام لمجمع "النهار" أن هذا الإجتماع تمحور حول وضع ورقة طريق جديدة لمجمع "النهار" وخاصة القناة التي استطاعت كسب قلوب الجزائريين وتحولت إلى لسان حال الشعب تنقل إنشغالاته وإهتماماته بصفة فورية آنية.

"النهار" ولدت للبقاء وليست مرتبطة بأشخاص وهي محسوبة على الشعب الجزائري فقط

وأضاف رئيس تحرير قناة "النهار" أن ورقة الطريقة الجديدة التي ستكون بداية من الدخول الإجتماعي المقبل، ستعتمد شبكة برامجية جديدة تتمحور أساسا على العمل الجواري و تركيزها أكثر مما كينت عليه على العمل الجواري وتكون لسان حال الجزائر العميقة حقيقة، مؤكدا على أن قناة "النهار"، ولدت للبقاء في الساحة الإعلامية، وهي ليست مرتبطة بأشخاص أو محسوبة على جهة معينة، وإنما هي محسوبة على الشعب الجزائري و فقط.

الخط الأحمر الوحيد لـ"النهار" هو أمن وإستقرار الجزائر وشعبها

و في معرض حديثه أكد أحمد حفصي أن قناة "النهار" تنتقد ما يجب أن تنتقده وكل الدوائر الوزارية التي قصرت في أداء مهامها في خدمة الشعب، مشيرا إلى أن القناة لا تعرف خط أحمر في تناولها ومعالجتها لأي موضوع أو معلومة مهما كانت، و أن خطها الأحمر الوحيد هو المساس بأمن و إستقرار الجزائر و أبنها، ولحة الشعب الجزائري، الذي ظل لعقود محروم من إعلام يتنفس من خلاله و يعبر حقا عن إنشغالاته.

دورات تكوينية لصحفيي "النهار" في القانون

و أضاف حفصي أن صحفيي "النهار سيكون على موعد مع دورات تكوينية جديدة بداية من الدخول الإجتماعي المقبل لتفادي الوقوع في أخطاء وسوء تقدير للمعلومة، مشيرا إلى أن صحفيوا "النهار يتعلمون من أخطائهم ويعملون على الذهاب إلى إحترافية أكبر، حيث سيستفيد الصحفيون من دورات تكوينية من محامين و رجال قانون حول المصطلحات القانونية لتفادي الوقوع في القذف.

النهار تحتل الريادة في رمضان بشبكة برامجية من إنتاجها المحلي

وحول سر تألق "النهار" و إحتلالها الريادة في الساحة الإعلامية في الجزائر قال أحمد حفصي أنه يمن في الثقة التي وضعها الرئيس المدير لمجمع "النهار" أنيس رحماي و مديرة التحرير سعاد عزوز في الطاقات الشابة الجزائرية من خريجي الجامعات، غستطاعوا بفضل ثقة مسؤولي المجمع من كسر الحاجز و كل الطابوهات لتصبح أول قناة إخبارية و مصدر موثوق للمعلومة في الجزائر والخارج.

وقال حفصي أن أنيس رحماني بفضل خبرته و تمرسه الكبير في الإعلام من الصعود بالقناة غلى مصاف الكبار و الحفاظ على الريادة في الساحة الإعلامية، والدليل ما أفرزته نتائج نسبة المشاهدة في شهر رمضان المبارك الذي إحتلت فيه القناة المرتبة الأولى، وذلك بشبكة برامجية منتجة أساسا بأبناء القناة فقط بطاقات شبانية فتحت لهم النهار أبوابها و أبانوا أن الجزائر تملك طاقات شبانية يمكنها أن تصنع الفارق و تغيير نمط الإعلام الجزائري الكلاسيكي.