الرئيس بوتفليقة يحيى الجيش الوطني الشعبي في مهمة مكافحة الارهاب

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحية اكبار للجيش الوطني الشعبي على ما أبلاه و يبليه من بسالة واحترافية وروح التضحية التي بفضلها وفق بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في التغلب على بقايا الفلول الإرهابية بالجزائر.

وتقدم رئيس الدولة في رسالة وجهها للامة بمناسبة احياء ذكرى استرجاع الاستقلال والعيد الوطني للشباب بـ"تحية الاكبار الواجبة للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على ما أبلاه و يبليه من بسالة واحترافية و روح التضحية التي بفضلها وفق بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في التغلب الكاسح على آخر بقايا الفلول الإرهابية المنتشرة عبر بلادنا المترامية الأطراف".

وترحم الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة على "أرواح أبنائنا شهداء الواجب الوطني الذين استشهدوا خلال الاشهر الاخيرة من بين أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد مصالح الأمن أثناء مكافحتهم النبيلة لآفة الارهاب المقيتة".

كما حيا رئيس الجمهورية "بكل تقدير ما نشهده من جهود ونجاعة من قبل قواتنا المسلحة ومصالحنا الأمنية الرابضة على طول حدودنا من أجل صون سلامة ترابنا من كل محاولة تسلل إجرامي من أي صنف كان، وهي يقظة ترافق جهود دبلوماسيتنا في تعجيل استعادة السلم والوحدة والمصالحة في البلدين الجارين الشقيقين مالي وليبيا".