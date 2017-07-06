تكوين قانوني نوعي لصحفيي النهار على المحكّ

افتتح "بيطام" الدورة، بشكر الزميل "أنيس رحماني" الرئيس المدير العام لمجمع النهار، على الثّقة التي وضعها في شخصه للإشراف على هذه المبادرة، وثمّن المتحدث حرص القائمين على المجمع للارتقاء بإحترافية صحفييه، وأبرز أنّ قناة النهار هي أوّل وسيلة إعلامية في الجزائر تتولّى مبادرة تكوين الصحفيين من الجانب القانوني.

وقدّم الأستاذ والحقوقي عدة توجيهات للزملاء الصحفيين حول كيفية معالجة المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع الجزائري بطريقة احترافية دون المساس بشرف واعتبار الأشخاص، على نحو لا يجعل الصحفي المعني محل متابعة قضائية، طبقا لقانون العقوبات.

وشدّد "بيطام" على حسن توظيف المصطلحات القانونية في كتابة واعداد التقرير الصحفي، دون التشهير بالمعني واعطاءه هامش اللجوء إلى المتابعة القانونية بتهمة القذف.

للإشارة، ستعقب هذه الدورة التكوينية، فترة تدريبية يتدرّب فيها صحفيو "النهار" على طرق معالجة المواضيع الهامّة والحساسة، على أن يتوّج هذا الحراك بنيل الزملاء شهادات شرفية.