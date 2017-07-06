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بالفيديو..قسنطينة.. العثور على مريم بعد اختفاء استمرّ 6 أيام

نشر يوم 2017/07/06 150563 0 فالح نوّار بالفيديو..قسنطينة.. العثور على مريم بعد اختفاء استمرّ 6 أيام
أعلن تليفزيون النهار، عصر اليوم الخميس، عن العثور على الفتاة "مريم بوجريو" (14 سنة)، بعد اختفاءها الغامض لستة أيام.

أفيد أنّ "مريم" عُثر عليها في صحة جيدة، وهي تتواجد حاليا في المركز الأمني "سيدي مبروك" بقسنطينة للتحقيق معها، قبل عرضها على الطبي الشرعي.

وكان حي "لابوم" في قسنطينة، اهتزّ على وقع الاختفاء الغامض، ما جعل فرضية الإختطاف تُطرح بحدّة بعدما خرجت المعنية للعب بثياب المنزل عصر الجمعة الماضية.

وسارع والد الطفلة "مريم" لتبليغ الأمن بالحادثة، في وقت قال شقيقها في ميكروفون تليفزيون "النهار"، قبل ساعات، أنّ أخته ذهبت لتشتري وتلعب، وكانت في الحي سيارة مشبوهة من نوع "ايبيزا" تتجول في الشارع، مضيفا "هناك من رآها ركبت في السيارة، والبعض الآخر يقول أنّ أحدهم أدخلها بالقوة".

من جانبها، أكدت والدة "مريم" إنّ ابنتها كانت في صحة وحالة جيدة عندما خرجت من المنزل الجمعة الأخيرة على الرابعة عصرا، بيد أنّها لم تعد إلى البيت، فيما قالت شقيقتها أنّ "مريم" لا تملك أي وسيلة تواصل اجتماعي على شبكتي "فيسبوك" و"تويتر".

وحتما، تنفست عائلة "بوجريو" الصعداء بعد عودة "مريم" سالمة.  

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