بالفيديو: ولد السالك .. المغرب أكبر مصدّر للمخدّرات والإرهاب

في ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، قال "ولد السالك" إنّ المغرب هو المصدّر الأكبر للمخدرات والإرهاب في أوروبا والعالم، وذلك بشهادة الامم المتحدة والإتحاد الإفريقي.

وأكّد الوزير الصحراوي أنّ المغرب يصدّر المخدرات، مغرقا شمال إفريقيا وغرب إفريقيا في مستنقع السموم بأنواعها، مضيفا أنّ الأمر يشكّل تجارة رابحة لجماعة الإرهاب في مالي وبلدان افريقية أخرى بشهادة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والبنك الدولي.

وأبرز "ولد سالك" أنّ ربع عائدات المغرب الخام تأتي من المخدرات، وتابع: "النظام المغربي يغرق بالمخدرات دول الجوار، وحتى أوروبا، كما يقوم بإفقار الشعب المغربي، ما جعل شبابه يلتحق بالجماعات الارهابية.

واستدلّ قائد الدبلوماسية الصحراوية بكون أكبر عدد من عناصر الجماعات الارهابية في المشرق العربي هم من المغاربة، وهؤلاء يتواجدون بكثافة أيضا في مناطق أخرى من العالم، وكثير ممن ينفذون هجمات انتحارية واعتدءات ارهابية في اسبانيا وفرنسا وبلجيكا، هم مغاربة أو من أصول مغربية.

وأردف "ولد السالك": "هذا يتناقض مع الديمقراطية التي يدّعيها المغرب، ومزاعم انتهاجه سياسة الوسطية الدينية، طالما أنّ الواقع داخل المغرب وخارجه يُثبت خلاف ذلك".

المخزن يريد ضرب مصداقية الإتحاد الإفريقي

أوضح القيادي البارز في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أنّ المخزن "يريد ضرب مصداقية الإتحاد الإفريقي كهيئة"، من خلال سياسة التعنت التي ينتهجها في كل مرة، وطالب "ولد السالك" أعضاء الاتحاد الإفريقي بـ "التحرّك من أجل كبح مطامع النظام المغربي وتخطيطه للنيل من الهيئة الأولى في القارة السمراء".

المصالح جرّت فرنسا لمساندة الرباط

سجّل "ولد السالك" أنّ فرنسا حشرت نفسها في "حرب عدوانية ضدّ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، مردفا "فرنسا لها مصالح كبيرة من المغرب، لذا فهي تساند نظام محمد السادس"، وتمنى الوزير الصحراوي على الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لتغيير الرأي السياسي من قضية تصفية آخر مستعمرة في العالم.

ودعا المسؤول الأول في الخارجية الصحراوية، الدول العربية لأن تحذو حذو الاتحاد الافريقي، وتقف إلى جانب الحق، على نحو يمكّن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وشعبها من حقه الثابت في تقرير المصير.