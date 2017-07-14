بالفيديو: شرطة البليدة تحقق أمنية الطفلة جنان

حقّق أمن ولاية البليدة، الجمعة، أمنية الطفلة "جنان جلاطو" البالغة من العمر 8 سنوات والمتفوقة في دراستها الابتدائية، بارتداء البذلة الرسمية للشرطة.

ارتدت الطفلة "جنان" الزي الرسمي للأمن الوطني الذي فُصّل على مقاسها، في مبادرة إنسانية تجسد فيها تلاحم الشرطة مع مختلف فئات وشرائح المجتمع تزامنا مع الإحتفال بالذكرى الـ55 للشرطة، لترسم الفرحة وتدخل البهجة على البرعمة وتثلج صدر عائلتها.

وبعد أن تم استقبال الطفلة "جنان" من طرف رئيس أمن الولاية واطارات الشرطة، ارتدت "جنان" البذلة الرسمية محققة أمنيتها والسعادة البريئة تعلو محياها، حيث أدّت زيارة لمصلحة الأمن العمومي وقُدّمت لها شروحات عن بعض المهام الأمنية كاحترام قوانين المرور، ومن ثمّ كانت لها الفرصة للتعرف أكثر على آلية عمل أفواج ومختلف التشكيلات الأمنية من خلال خرجة ميدانية تحسيسية حول السلامة المرورية.

وعبّرت "جنان" عن سعادتها بتحقيق أمنيتها وهي مرتدية البذلة الرسمية للشرطة، فيما قدّمت عائلتها شكرها لقيادة الأمن الوطني وعلى رأسها اللواء "عبد الغاني هامل" المدير العام للأمن الوطني لتحقيق أمنية ابنتها، مثمّنة اهتمامه الكبير والبالغ لدعم المبادرات الإنسانية.